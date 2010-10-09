В Карачаево-Черкесии 9 октября состоялось торжественное открытие первого спортивного фестиваля Северо-Кавказского федерального округа "Кавказские игры".

"Кавказские игры" в районном центре Хабез открыл вице-премьер РФ, полпред президента в СКФО Александр Хлопонин.

Как стало известно, в программу фестиваля "Кавказские игры" вошли 14 видов народных национальных видов спорта, и принимают участие в нем более 200 спортсменов из всех субъектов СКФО, передает "Интерфакс".

Председатель правительства России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям фестиваля "Кавказские игры": "Ваш праздник собрал любителей спорта со всех уголков Северного Кавказа, предоставив им отличный шанс посоревноваться, отточить свои навыки и умения в честной борьбе. Традиционно богатый спортивными талантами регион, Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых и континентальных первенств. Думаю, что ваш фестиваль откроет публике много новых дарований, будет способствовать дальнейшему развитию спорта и физической культуры".