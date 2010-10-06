ЧМ по волейболу. Сборная России уступила сербам и выбыла из борьбы за медали
6 октября 2010, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Мужская сборная России по волейболу лишилась шансов на медали чемпионата мира в Италии, проиграв в матче третьего группового этапа сербам со счетом 1-3 (26:28, 25:16, 21:25, 25:27).
Для выхода в полуфинал необходимо было занимать первое место, которое теперь достанется сербам, выигравшим оба матча в группе P.
Сегодня сборная России сыграет с аргентинцами. Победитель этой встречи будет бороться за 5-8-е места, а проигравший выступит в турнире за 9-12-е места.