ЧМ по волейболу. Сборная России уступила сербам и выбыла из борьбы за медали

Мужская сборная России по волейболу лишилась шансов на медали чемпионата мира в Италии, проиграв в матче третьего группового этапа сербам со счетом 1-3 (26:28, 25:16, 21:25, 25:27).

Для выхода в полуфинал необходимо было занимать первое место, которое теперь достанется сербам, выигравшим оба матча в группе P.

Сегодня сборная России сыграет с аргентинцами. Победитель этой встречи будет бороться за 5-8-е места, а проигравший выступит в турнире за 9-12-е места.



