ЧМ по волейболу: сборная России потерпела первое поражение – от Испании

Сборная России проиграла команде Испании в матче второго этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который проходит в Италии, со счетом 2:3 (25:17, 25:22, 21:25, 20:25, 13:15).

В следующий раунд пройдут команды, занявшие первое и второе места в группе. Пока россияне занимают первое место благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов, но в случае победы в субботнем матче с египтянами группу возглавит сборная Испании.