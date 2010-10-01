Адвокат заявил список российской дружины на битву с Ирландией и Македонией

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2012 с командами Ирландии и Македонии.

Итак, в сборную России по футболу на указанные матчи приглашены:



вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Динамо" М), Вячеслав Малафеев ("Зенит");



защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков ("Челси" Англия), Сергей Паршивлюк ("Спартак" Москва);



полузащитники: Динияр Билялетдинов ("Эвертон" Англия), Игорь Денисов, Константин Зырянов, Роман Широков (все - "Зенит"), Павел Мамаев (ЦСКА), Игорь Семшов ("Динамо");



нападающие: Андрей Аршавин ("Арсенал" Англия), Владимир Быстров, Александр Кержаков (оба - "Зенит"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм" Англия), Павел Погребняк ("Штутгарт" Германия).



Напомним, что матч с командой Ирландии состоится 8 октября в Дублине, а с македонцами наши встертятся в Скопье через четыре дня, 12 октября.

По данным РИА "Новости", со ссылкой на сайт РФС, национальная сборная России начнет подготовку к играм 4 октября. Сбор команды начнется в московском отеле "Балчуг Кемпински".

