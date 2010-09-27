ЧМ по волейболу. Сборная России победила Австралию, но тренер недоволен

Сборная России выиграла свой второй матч на чемпионате мира по волейболу, против команды Австралии – 3-1 (25:17, 25:12, 24:26, 25:20).

Главный тренер россиян Даниэле Баньоли тем не менее не очень доволен игрой подопечных. Он считает, что проигранный сет может послужить им хорошим уроком.

«Моя команда играла лучше, чем вчера, но допустила семь невынужденных ошибок. Это непозволительно много. Четвертый сет в таком матче может быть даже полезен. Игроки получили возможность лишний раз сыграть вместе и подготовиться к предстоящим матчам. Мы вышли в следующий раунд, и я должен быть терпелив к своим игрокам», – приводит слова Баньоли официальный сайт FIVB.