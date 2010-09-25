Россиянка Канаева выиграла многоборье на ЧМ по художественной гимнастике (ВИДЕО)

Россиянка Евгения Канаева добилась победы в многоборье - самом престижном виде художественной гимнастики - на чемпионате мира в Москве, сообщает РИА Новости.

По сумме четырех видов программы (лента, скакалка, обруч и мяч) олимпийская чемпионка набрала 116,250 балла. Каждое выступление Канаевой оценивалось судьями значительно более щедро, чем у ее соперниц.

Второе место заняла россиянка Дарья Кондакова, результат которой 113,825 балла. Бронза у белоруски Мелитины Станюты (110,350), которая всего на 0,050 балла опередила представительницу Азербайджана Алию Гараеву.