Бобслеистка Скворцова рассчитывает вернуться в спорт

Российская бобслеистка Ирина Скворцова, которая получила тяжелейшие травмы в ноябре прошлого года на тренировочном сборе в Германии, рассчитывает вернуться к занятиям спортом после завершения процесса реабилитации, сообщает РИА Новости.

Вчера вечером Скворцова прилетела из Германии в Москву на специализированном самолете Федерального медико-биологического агентства.

"Я очень соскучилась по тренировочным сборам и хочу поскорее вернуться в спорт, - сказала Скворцова. - Для меня сейчас самое главное - побыстрее встать на ноги".

Ирина несколько недель находилась в искусственной коме и перенесла ряд сложных операций. Немецким медикам удалось сохранить правую ногу, которая пострадала больше всего, однако подвижность ноги пока не восстановлена.

Последующий курс реабилитации Скворцовой будет определен после обследования в Федеральном медико-биофизическом центре имени Бурназяна.