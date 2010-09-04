Трагически погибла юная российская сноубордистка Петроченко

Четырнадцатилетняя сноубордистка Полина Петроченко, входившая в юношескую сборную России, погибла во время тренировочных занятий, сообщает АР.

Инцидент произошел на курорте Саас Фэ в швейцарских Альпах. По данным полиции кантона Вале, девочка погибла в результате неудачного выполнения одного из прыжков, во время которого она потеряла равновесие. Сразу после падения она была доставлена в ближайшую больницу в городе Висп, где позже скончалась от полученных черепно-мозговых травм. Во время прыжка на ней были шлем и специальная защита для позвоночника.

Тело Полины будет доставлено на ее родину в Новосибирск, где состоятся похороны юной спортсменки.