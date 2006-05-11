Дебют Бразилии не убедил, но...

Главные фавориты турнира – бразильцы – в первом матче не показали красивого футбола, которого все от них ждали. Правда, виноваты в этом не столько они сами, сколько хорваты, навязавшие действующим чемпионам мира тягучую, вязкую игру. Кудесники мяча застряли в ней, как в болоте.

Ситуацию спас гол Кака – прекрасный обводящий удар из-за пределов штрафной в девятку. Благодаря ему бразильцы установили новый рекорд чемпионатов мира – восемь побед подряд, с учетом прошлого турнира, разумеется. Откровенно разочаровала игра Роналдо. Разговоры о плохой форме «Зубастика» оказались правдой – то ли полученная за полтора месяца до мундиаля травма сказалась, и он не успел как следует восстановиться, то ли просто набрал лишний вес, но на поле он был не похож на самого себя, и в итоге его заменили. Кстати, неделю назад президент Бразилии вынужден был извиняться перед Роналдо. За то, что во всеуслышание заявил, что «звезда» сборной слишком располнел и на полях Германии от него вряд ли будет толк.