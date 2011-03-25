Трехлетний малыш в Китае весит 60 кг – ни в один детсад его не берут

Трехлетний китайский малыш Чжао Сяо весит 60 килограммов, что в пять раз превышает вес нормального ребенка. Мальчика не берут в детский сад, поскольку родители и воспитатели всерьез боятся, что во время игры Чжао случайно задавит своих сверстников, сообщает Lifenews.ru.



Мама Сяо уже обратилась за помощью к врачам, однако никакие рекомендованные медиками диеты не помогают. «Когда я прекращаю давать ему еду или попросту пытаюсь сократить его рацион, Чжао закатывает истерику, которая продолжается, пока он не добивается своего», - поделилась обеспокоенная за здоровье своего сына мать Чжао.



Исследования выявили, что у ребенка нарушена работа гормона роста, что отчасти провоцирует ожирение - рост Чжао составляет 108 сантиметров. Врачи остерегаются, что сердце мальчика может не выдержать такого темпа увеличения объема тела. «Его аппетит не знает границ. За один прием пищи наш Чжао уплетает по меньшей мере три огромные миски риса», - рассказал встревоженный отец феноменального ребенка.