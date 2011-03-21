Сын Каддафи Хамис умер в результате авианападения

Один из сыновей ливийского лидера Муамара Каддафи Хамис умер в госпитале в Триполи от ран, сообщает в понедельник портал турецких новостей в Германии Deutsch-tuerkische Nachrichten.



Ранее немецкие СМИ со ссылкой на арабские сообщили, что пилот ливийских вооруженных сил несколько дней назад намеренно врезался на самолете в укрепление, где находился сын Каддафи с семьей. Укрепление находилось на территории военной базы Баб-эль-Азизия, которая в 1986 году подвергалась американским бомбардировкам.



Причиной смерти 32-летнего военного из клана Каддафи стали ожоги. Ливийское телевидение пока эти сообщения не подтверждает.