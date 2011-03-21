Через два дня на «Фукусиме-1» снова заработает электричество

Японским инженерами удалось подвести линии электропередач вплотную к первому, второму, а также пятому и шестому энергоблокам АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство Киодо.



При этом подача электричества может быть осуществлена только после детального осмотра оборудования во избежание короткого замыкания и аварии. Техосмотр займет два-три дня. Необходимость таких мер вызвана тем, что оборудование могло быть повреждено или залито водой во время цунами.



Подача электричества позволит запустить автоматический механизм охлаждения воды в реакторах и бассейнах с отработанным ядерным топливом. Кроме того, восстановление функций аппаратной комнаты позволит получить информацию о состоянии второго энергоблока, здание которого не было повреждено взрывом водорода. Специалисты, однако, не исключают, что там могла быть повреждена защитная оболочка реактора.



Проведение линий электроснабжения к третьему и четвертому энергоблокам запланировано во вторник. Работы осложняются тем, что в районе этих двух реакторов сохраняется высокий уровень радиации, хотя специалисты и отмечают постепенную тенденцию к ее понижению.