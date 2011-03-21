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Землетрясение обошлось Японии в 4 процента ВВП

21 марта 2011, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение обошлось Японии в 4 процента ВВП

Общий ущерб, нанесенный Японии разрушительным землетрясением и последовавшим цунами, может составить 235 миллиардов долларов, или 4% национального ВВП, сообщает Всемирный Банк в обновленном докладе "Восточно-азиатская и тихоокеанская экономика".

Убытки частных страховых компаний могут достичь 33 миллионов долларов, а правительству придется выделить только из текущего бюджета на реконструкцию инфраструктуры не менее 12 миллиардов долларов. "Если исходить из пройденного опыта, рост ВВП Японии замедлится в середине 2011 года. Однако в последующие кварталы он будет расти по мере бурной реконструкции, которая продлится не менее пяти лет", - говорится в докладе.

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Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

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СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

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В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

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В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В Ловозерской тундре под Мурманском нашли тело жителя Санкт-Петербурга. Сотрудники СУСК РФ по региону во вторник, 3 сентября, заявили, что в течение месяца рядом с телом находилась собака покойного.

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