Землетрясение обошлось Японии в 4 процента ВВП

Общий ущерб, нанесенный Японии разрушительным землетрясением и последовавшим цунами, может составить 235 миллиардов долларов, или 4% национального ВВП, сообщает Всемирный Банк в обновленном докладе "Восточно-азиатская и тихоокеанская экономика".



Убытки частных страховых компаний могут достичь 33 миллионов долларов, а правительству придется выделить только из текущего бюджета на реконструкцию инфраструктуры не менее 12 миллиардов долларов. "Если исходить из пройденного опыта, рост ВВП Японии замедлится в середине 2011 года. Однако в последующие кварталы он будет расти по мере бурной реконструкции, которая продлится не менее пяти лет", - говорится в докладе.