Должны ли трудовые мигранты учить русский язык?

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Мария Шарковская, Специальный корреспондент

© Pravda Komsomolskaya, Global look press

Требование к трудовым мигрантам знать русский язык оспаривалось не раз. И только в последнее время, руководители органов, осуществляющих контроль за получением иностранцами права на работу и вид на жительство (ВНЖ) осознали его важность. Поэтому было решено сохранить формулировку в законе, согласно которой лица, рассчитывающие на трудоустройство в РФ, а тем более на постоянное проживание должны владеть языком общенациональной коммуникации России, каковым является русский, на уровне позволяющим хорошо понимать окружающих и уметь с ними свободно общаться. Данное требование не возникло из воздуха, а является насущной необходимостью поскольку трудовые мигранты зачастую работают в отраслях, связанных с повышенным техническим риском для здоровья и для жизни как их самих, так и окружающих. МВД России считает важным для мигрантов изучение русского языка, истории России и основ законодательства в качестве мер по адаптации к нашему образу жизни и интеграции в него.

Новые условия наёма в РФ на работу трудовых мигрантов вступили в силу с 1 января текущего года. Ранее были внесены соответствующе изменения в Федеральные законы № 357-ФЗ и № 237 от 14 июля 2022 г. Мировой миграционный опыт показывает, что данное явление, по сути, радикально меняет культурный облик тех государств, которые принимают у себя беженцев или гастарбайтеров (нем. Gastarbeiter, если дословно: гость-работник), не адаптируя их к местным условиям и местному укладу жизни. Это приводит к серьёзным проблемам на уровне межнационального общения и значительно ущемляет права аборигенов.

О ПРОБЛЕМЕ

В России усиление явления трудовой миграции наблюдается практически с первых дней после распада СССР. В какой-то момент стало совершено ясно, что если власти не предпримут жёсткие действия, направленные на культурную и языковую адаптацию трудовых мигрантов, то есть иностранцев, представителей народов не относящихся к русскоязычным, то серьёзных проблем, связанных с межнациональной рознью - не избежать. Западная концепция «Мультикультурализма», с исключительно мягким подходом к вопросам адаптации приезжих к местному образу жизни и традициям – провалилась. Там мигранты селятся компактно, живут по своим традициям, не считаясь с местными устоями. Более того навязывают своё мировоззрение коренным жителям, порой, в самой жёсткой форме. Последствиями её стал разгул преступности и столкновения на межрасовой и межнациональной почве.

Сейчас в России на рынке труда присутствует большое число мигрантов, по данным издания Газета.ру, их число слегка превышает 15 млн. человек. Их присутствие значительно влияет на изменение культурного облика регионов. Требование властей к (нерусскоязычным) мигрантам изучать русский язык, нашу историю и наше законодательство смотрится вполне резонно. Во всяком случае, это позволит обеспечить общественное спокойствие на минимально удовлетворительном уровне. Например, на прошлой неделе на совещании по миграции у губернатора Калужской области была выдвинута инициатива, что выплату социальных пособий женам мигрантов необходимо увязать со знанием ими русского языка.

Не проявление политической воли со стороны властей в вопросах культурной адаптации мигрантов и беженцев создаёт неприятные прецеденты. Массовые беспорядки наблюдаются в местах плотного поселения трудовых гостей из-за рубежа. Так в 2021 году в июне в Москве, в Кузьминках вспыхнули массовые беспорядки с участием сотен иностранных граждан. Которые разбивали металлическими прутьями стёкла машин и подвергали нападкам всех встречных. Месяц спустя опять произошло нечто подобное. Началось всё с поножовщины в Химках, где пострадали два киргиза. А закончилось всё в Кузьминках массовой дракой, опять же, с участием сотен человек. Стоит отметить, что подобное происходило не только в Москве. Здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать дальнейшие последствия девиантного (с нашей точки зрения) поведения гастарбайтеров, когда местному населению надоест взирать на все эти безобразия. Недовольства общественность высказывает по поводу компактного поселения приезжих в Новосибирске, Нижнем Новгороде и в других городах. Главной причиной компактного или гетто-подобного поселения мигрантов является незнание русского языка, такое мнение высказал Дмитрий Медведев. Он, также отметил, что данное явление является проблемой не только у нас, но и в ЕС.

Стоит подчеркнуть, что профпригодность трудовых мигрантов зачастую оставляет желать лучшего. По сути, они уже здесь осваивают ту или иную профессию, и работодатели идут на это, ради получения дешёвого труда. При таких обстоятельствах знание русского языка бесспорно необходимо гастарбайтеру, в противном случае обучение будет серьёзно затруднено. В процессе подготовки иностранных рабочих участвуют их земляки, ранее овладевшие русским языком и специальностью. И это обстоятельство вредит самому процессу изучения языка иностранцами. Однако, есть множество профессий, когда гастарбайтеры в процессе познают и совершенствуют свой русский в общении с носителями языка.

Для выявления лиц с криминальным прошлым, прибывших из-за границы, существуют базы данных, обмен которыми осуществляется на уровне МВД РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. Но, весьма часто, уголовникам удаётся незамеченным проскользнуть на территорию России, в тех случаях года идёт речь о гражданах бывших советских республик, которые въезжают к нам автотранспортом общественным и личным. Здесь пограничный контроль оказывается не на высоте. Проще говоря - проблем трудовая миграция создаёт не мало.

ЯЗЫКОВОЙ ТЕСТ

Далее, как это водится на Руси, сначала общественность, затем власти начали задавать два извечных вопроса, — кто виноват и что делать. Выводы напрашиваются сами по себе. Нужна адаптация приезжих к нашему укладу жизни, традициям, культуре и языку. Многие конфликты возникают из-за отсутствия возможности коммуникации в силу незнания русского языка (как инструмента международного общения в РФ) приезжими. Знание некоторых фактов из истории России и нашего законодательства также являются не лишними. «Гости» должны понимать какие темы лучше обходить стороной, а также иметь представление что с ними будет в случае, если им вздумается пойти на совершение преступления.

Немаловажным становится то, что дети приезжих мигрантов идут в российские школы и там, помимо прочих, приобретают знания о нашей культуре и традициях, а такие учатся взаимоотношению со своими российскими сверстниками. Однозначно необходимо самым быстрым образом пресекать все проявления межнациональной нетерпимости в среде молодёжи. И здесь очень важно, что бы преподаватели правильно адаптировали своих учеников к восприятию российских традиций и учили их взаимоуважению. Быстрее чем подростки проявляют способность к учёбе и коммуникации маленькие дети. Они быстро усваивают язык на уровне живого общения.

Обучение русскому языку, истории нашей страны и её законодательству с последующей сдачей экзаменов в общем – неплохая идея. Тем более что это становится жёстким условием приёма трудового мигранта на работу в России. Однако, беда в том, что данная инициатива уже стала очередным коррупционным полем и соответственно, результат внедрения данной программы уже нивелируется деятельностью коррупционеров. К сожалению, у нас есть негативная статистика на этот счёт. На чёрном рынке оборот от продажи поддельных сертификатов, отпечатанных на госбланках, уже достиг пяти миллиардов рублей в год.

В Новой Москве в Сахарово находится Многофункциональный миграционный центр, где мигранты получают все нужные им сертификаты и патент на рабочую деятельность. Есть также другие организации уполномоченные тестировать иностранцев на знание русского языка, истории и законодательства РФ. К сожалению, зачастую приезжие не имеют даже среднего образования. Берусь предположить, что среди них есть и те, кто и начального образования не получил. Ожидать не приходится от таких людей успехов в познании иностранного для них русского языка, а ещё и в истории и юриспруденции РФ. Конечно же они предпочитают получить сертификат с помощью «доброхотов», благо услуга их стоит недорого. Порядок сдачи экзамена совершено неподготовленным человеком выглядит так: после обращения к нужным людям с ММЦ, он получает браслет с номером, фотографию которого пересылает по телефону своим невидимым помощникам и идёт к тестовому агрегату, нажимает любые кнопки, а правильный ответ в систему вводится автоматически.

Дело доходит до смешного. Некоторые особо предприимчивые уполномоченные проводят групповую сдачу экзамена, так сказать - работают оптом.

О СЕРТИФИКАТАХ



Напоминаем, что есть различный уровень сертификатов, свидетельствующих о знании русского языка нашей истории и законов РФ. Один достаточен для устройства на работу, другой необходим для получения вида на жительства, третий – для получения гражданства. Причём, в последнем случае экзамена на знание истории и законов РФ нет.

Тестирование на знание русского языка имеет обычный для лингвистической практики набор: проверка словарного запаса и грамматики, чтение, восприятие языка на слух, письменный экзамен и разговорная речь. Для тех, кто просто нанимается на работу достаточно сдать тест (состоящий из 10 заданий) на 60%, нуждающимся во временном проживании на территории РФ придётся напрячься поболее и осилить тест (состоящий из 20 заданий) на 70%. Желающие получить вид на жительство обязаны показать знания на 80%, при этом экзаменуемому предложат 20 заданий и ещё он будет обязан ответить на 5 дополнительных вопросов. Своя мера оценки владения русским языком у тех, кто претендует на российское гражданство. Они должны набрать в каждом из пяти тестов, включённых в экзамен, не менее 66% верных ответов. Но есть и оговорки. При наличии дипломов и аттестатов советского образца – экзамен сдавать не придётся. От оного освобождают также: недееспособных, мужчин старше 65 лет, женщин старше 60-ти, не достигших совершеннолетия, тех кого принимают по программе переселения соотечественников, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, иностранцев - носителей русского языка, граждан Белоруссии и тех, кто имеет родственника гражданина РФ.

Кроме того, выходцев из Казахстана, Армении, Киргизии приравнивают по трудовому статусу к гражданам Российской Федерации, им также не надо проходить тестирование.

Придётся серьёзно поработать российским правоохранительным органам в плане борьбы с коррупционерами, и это очень непростая задача. В такой схватке наблюдаются потери, некоторые охранители закона продают душу дьяволу и переходят на тёмную коррупционную сторону. Получается, что в этом сегменте очень сложно их ловить, в силу вышеуказанных причин.

И есть ещё один способ устранить коррупционную составляющую – избавиться от человеческого фактора в тестировании, оценке и выдаче сертификатов. Но, такой вариант сложно себе представить, как машина будет экзаменовать человека на знание языка – самой, что ни на есть человеческой черты.

А в финале, как водится, не обойтись без статистики. На РФ приходится 97% трудовой миграции из Центральной Азии и Закавказья. В России за минувший год почти 15,5 млн. иностранцев и апатридов было поставлено на миграционный учёт. Что, бесспорно не отражает общее число прибывших к нам трудовых мигрантов, поскольку значительная их часть находится в стране незаконно. Гастарбайтеры получили около 1,9 млн патентов. В Россию запрещён въезд 128 244 нарушителям спокойствия из числа мигрантов. Гражданам ближнего зарубежья принадлежит 82% от всех преступлений, совершённых приезжими.

Из всего вышесказанного напрашивается только один вывод, бесспорно, адаптация трудовых мигрантов к нашему образу жизни необходима. Это позволило бы избежать многих проблем, возникающих из-за невозможности коммуникации и как результат из-за межнациональной розни. Изучение приезжими, желающими остаться у нас на долго, русского языка, нашей истории и законодательства РФ - является неотъемлемой частью процесса адаптации.

К сожалению, всему этому не уделяется должное внимание со стороны Государства, помимо прочего, финансирование данного процесса оставляет желать лучшего. Поскольку рынок труда РФ в значительной мере зависит от гастарбайтеров, проблемой адаптации заниматься придется в любом случае, иначе мы получим ситуацию более сложную, чем в Европе из-за массового наплыва мигрантов.