Ученые пытаются разгадать тайну происхождения воды на Земле

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Вода составляет 71% поверхности Земли, но никто не знает, как и когда такое огромное количество воды прибыло на Землю.

В новом исследовании ученые проанализировали расплавленные метеориты, которые плавали в космосе с момента образования Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад, сообщает «phys.org».

Они обнаружили, что эти метеориты имели чрезвычайно низкое содержание воды — на самом деле, они были одними из самых сухих внеземных материалов, когда-либо измеренных.

Эти результаты позволяют исследователям исключить их в качестве основного источника воды Земли, могут иметь важные последствия для поиска воды и жизни на других планетах.

«Мы хотели понять, как нашей планете удалось получить воду, потому что это не совсем очевидно», — сказал один из авторов исследования. «Получение воды и наличие поверхностных океанов на планете, которая является небольшой и относительно близкой к Солнцу, является проблемой».

Некоторые из их образцов метеоритов были взяты из внутренней Солнечной системы, где находится Земля и где обычно предполагается, что условия были теплыми и сухими. Другие более редкие образцы пришли из более холодных, ледяных внешних пределов нашей планетарной системы. Хотя обычно считалось, что вода пришла на Землю из внешней Солнечной системы, еще предстоит определить, какие типы объектов могли переносить эту воду через Солнечную систему.

Проанализировав образцы ахондритового метеорита, исследователи обнаружили, что вода составляет менее двухмиллионных долей их массы. Для сравнения, самые влажные метеориты — группа, называемая углеродистыми хондритами — содержат до 20% воды по весу, или в 100 000 раз больше, чем образцы метеоритов, изученные исследователями.

«Наша статья показывает, что это определенно не так. Как только метеориты тают, воды не остается».

Это означает, что нагрев и таяние планетезималей приводит к почти полной потере воды, независимо от того, где эти планетезимали возникли в Солнечной системе и с какого количества воды они начинали.

Ученые многих дисциплин, и особенно исследователи экзопланет, заинтересованы в происхождении воды Земли из-за ее глубоких связей с жизнью.

«Вода считается ингредиентом для процветания жизни, поэтому, когда мы смотрим во Вселенную и находим все эти экзопланеты, мы начинаем выяснять, какие из этих планетарных систем могут быть потенциальными хозяевами для жизни», — рассказали ученые.

«Чтобы иметь возможность понять эти другие солнечные системы, мы хотим понять наши собственные».