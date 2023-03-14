26 000 ударов молний за один день зафиксировали во Франции

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Источник: https://www.meteovesti.ru

© Dmitry Golubovich, Global look press

После мощного вторжения тепла, с юго-запада на восточные районы Франции распространилась штормовая волна, связанная с холодным атмосферным фронтом. Её сопровождали линии кучево-дождевых облаков, с грозами, интенсивными ливнями и высокой электроактивность, сообщает «Метеовести».

В понедельник, 13 марта 2023 года, на юге, в центре и на востоке Франции было зарегистрировано более 26 000 вспышек молнии. По информации французских метеорологов, это самый грозовой мартовский день во Франции.

На юге департамента Лот прошёл град размером с мяч для пинг-понга. Град диаметром от 2 до 4 сантиметров наблюдался в департаменте Канталь. Грозовое ненастье сопровождались шквалистыми порывами ветра, местами достигавшими скорости в 23–28 м/с (80–100 км/ч).

Такая необычная грозовая активность в марте ещё раз подтверждает выводы метеорологов о росте числа и интенсивности опасных явлений погоды, вызванных изменениями климата и растущей мировой температурой.