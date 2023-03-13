Экологические итоги недели: WWF признан иноагентом; Луна может получить свой собственный часовой пояс

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Турции на протяжении всей прошлой недели продолжали фиксировать новые подземные толчки. Очередное землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш 12 марта в 15-31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гексун.



О том, где еще могут произойти новые землетрясения, рассказал турецкий профессор Наси Герюр. Специалист назвал сразу несколько провинций, в которых удар стихии наиболее вероятен.



Особой «зоной риска» считается Стамбул. Профессор предупредил, что подземные толчки в этом районе Турции могут оказаться такими же катастрофически мощными, как и на юге страны. В четверг, 9 марта землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Мраморном море, а это означает, что, возможно, стихия вплотную подошла к Стамбулу.



По данным местных СМИ, город сейчас «на чемоданах». Уезжают все, у кого есть такая возможность. У многих стамбульцев сейчас проживает родня из разрушенного Хатая.



Риск землетрясений сохраняется и во всех прежде пострадавших провинциях, включая Балыкесир, Хатай и соседнюю с ними Адану, а также в Измире, Мугле и Анталии.



Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Число погибших достигло 48 тысяч человек, число раненых превысило 115 тысяч.



Как сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) на прошлой неделе, в связи с практически одновременными несколькими лунными исследованиями планируемыми разными странами, было бы полезным создание универсальной системы хронометража для Луны.



На протяжении десятилетий лунные миссии действовали по часовому времени страны, которая их запустила, а упростить и синхронизировать все полеты можно созданием лунного часового пояса. Основная цель создания универсальной системы хронометража для Луны, по словам ЕКА, заключается в упорядочении контактов между различными странами и организациями, государственными и частными, которые координируют миссии на Луну и вокруг нее.



Из-за изменения климата, на 5 марта 2023 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров — минимума с 1979 года. Период свободной ото льда навигации вырос примерно на месяц за последние 30 лет и, согласно прогнозам, к концу века вырастет еще на 2-3 месяца. Кроме того, лед продолжает таять рекордными темпами. Одним из главных опасений ученых является судьба ледника Туэйтс, известного как «ледник судного дня», в море Амундсена. Если ледник растает, то сможет поднять уровень моря на полметра.



В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов начиная с 10 марта 2023 года включен Всемирный фонд природы (WWF), который получал поддержку от иностранных источников.



«Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», – сообщается на сайте ведомства.



В самом Фонде данное решение назвали необоснованным.



