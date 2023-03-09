Новорожденных птенцов привлекают предметы, которые движутся вверх

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Источник: https://phys.org

© Sergey Voronin, Global look press

С самого рождения животные могут использовать свои спонтанные предпочтения (предрасположенности, которые не изучены), и передающиеся из поколения в поколение в течение всей эволюции.

Результаты нового исследования демонстрируют, как движение против гравитации может быть особенно хорошим в привлечении внимания только что вылупившихся птенцов, поскольку только живые существа могут последовательно двигаться вверх.

Это исследование является важным вкладом в наше понимание внутренних когнитивных моделей поведения и деятельности на ранних этапах жизни.

«Было обнаружено, что как и младенцы, новорожденные птенцы, не имеющие предыдущего опыта общения с животными, спонтанно привлекаются движением живых организмов. Мы показали, как очень простой сигнал, такой как движение вверх, способен вызвать наше внимание», - рассказали ученые.

Исследователи проверили спонтанные предпочтения только что вылупившихся птенцов, при их первом опыте с визуальными стимулами, используя искусственный интеллект для автоматического отслеживания движения.

Ученые обнаружили, что, когда птенцам предоставляется выбор между кругом, движущимся вверх или вниз на экранах компьютеров, недавно вылупившиеся птенцы спонтанно приближаются к движущимся вверх.

Экспериментальные результаты показали, что одна движущаяся точка может дать интересную особенность живого объекта.

Полученные данные демонстрируют предрасположенные знания, с которыми рождаются позвоночные животные, и которые могут быть использованы для проверки спонтанных способностей, которые уже доступны при рождении.

Это также важно для понимания внутренних когнитивных моделей, которые направляют наше поведение на Земле, под земной гравитацией и в неземной гравитации.