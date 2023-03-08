Обезьяны-капуцины ухаживают за своими младенцами-инвалидами

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Наблюдения за детенышем обезьяны-инвалидом и его матерью дали исследователям редкий взгляд на сострадательный уход в дикой природе, сообщает «phys.org».

Согласно полевым наблюдениям исследовательской группы, нога младенца-капуцина не показала никаких внешних признаков повреждения, но была похожа на вывих колена, точная причина неизвестна.

Не имея возможности использовать левую ногу для захвата, младенец часто был нестабилен на спине матери, когда она двигалась. Было замечено, что мать часто останавливается и перемещает молодого капуцина, которому, по оценкам, меньше месяца, корректируя его гораздо чаще, чем другие матери с младенцем аналогичного возраста.

Нестабильность также происходила всякий раз, когда мать использовала камни, чтобы расколоть заключенные плоды. В этих случаях мать была замечена поднимающей хвост, необычное поведение для капуцина, поскольку прижимание хвоста к земле обычно делается для дополнительного рычага.

Исследователи полагают, что поднятие хвоста, возможно, было попыткой предотвратить падение младенца во время резких маневров.

При грудном вскармливании младенец-капуцин получал дополнительную поддержку при перемещении, когда это было необходимо, хотя иногда было замечено, что он кормит грудью без посторонней помощи.

Взрослый самец наблюдался несколько раз с младенцем-инвалидом на спине, иногда отдыхая близко м его матерью, а в другое время неся младенца, когда мать не была в поле зрения. Он был замечен корректирующим положение младенца на спине, когда малышу было трудно держаться.

К сожалению, молодой капуцин не продержался восемь недель. Исследователи не видели обстоятельств гибели, но продолжали следить за поведением матери. Они отметили заметные изменения в ее поведении, когда она пронесла безжизненное тело через полог леса.

Иногда она «крепко прижимала его к своему телу одной рукой», а иногда «... держала за хвост или другой придаток, позволяя телу болтаться, когда она прыгала по верхушкам деревьев». Она продолжала ухаживать за ребенком, несмотря на запах разложения.

В конце концов, длительные усилия преодолели физические способности матери или просто достигли точки неизбежного осознания — она отпустила малыша, прыгая высоко между деревьями, позволив безжизненному телу свободно упасть на землю.

Усилия, связанные после смерти, наблюдаемые у матерей приматов, считаются развитой мерой заботы для предотвращения оставления во время болезней и временно бессознательных или невосприимчивых состояний детеныша.