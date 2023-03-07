Спор о захоронении пестицидов в Приморье закончился

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Фото: Росприроднадзор

Спор об амурских ядохимикатах, которые никак не могут утилизировать, рассмотрели в суде. Речь идет о 900 тоннах пестицидов, которые долгое время хранились в районе космодрома Восточный, потом их вывезли на утилизацию в Приморский край, но после разгоревшегося скандала вновь вернули в Приамурье.

В Амурской области суд вынес решение по утилизации более 900 тонн отходов, содержащих пестициды, об этом сообщает глава ведомства Росприроднадзора Светлана Радионова.

Суд постановил строго придерживаться федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Финансирование обезвреживания ядовитых отходов суд возложил на Правительство Амурской области.

Будем надеяться, что это конец ядовитой истории и мы их не обнаружим снова на какой-нибудь другой территории РФ.