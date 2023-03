Новый род пауков назван в честь поп-группы ABBA

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Абба трансверса. Фото: Фолькер В. Формау, phys.org

Пауки семейства Araneidae известны тем, что строят вертикальные орбикулярные паутины для ловли добычи. В настоящее время семейство насчитывает 188 родов и 3 119 видов по всему миру, сообщает «phys.org».

Ученые описали новый род пауков Araneids после всестороннего изучения, плетущих шары пауков, найденных в австралийских зоологических коллекциях.

Они назвали его в честь одной из своих любимых групп, шведской поп-группы ABBA. «Песни группы и последующие мюзиклы «Mamma Mia!» (2008) и «Mamma Mia — Here We Go Again!» (2018), стали частью приятного препровождения для авторов», — объясняют они в своем исследовании.

Новый род состоит из относительно небольшого одиночного вида (3-4 мм), Abba transversa (Rainbow, 1912), чьи экземпляры в настоящее время известны из прибрежной зоны Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Он отличается от других видов в пределах семейства наличием двух темных пятен в середине брюшка и ряда других особенностей.

Описание появилось после 15 лет научной работы, когда исследователи изучили 12 000 записей в австралийских музеях и зарубежных коллекциях.