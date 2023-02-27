В Охинском районе Сахалинской области неизвестные обезглавили 26 северных оленей

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Источник: https://nia.eco

© Aleksandr Mischenco, Global look press

На Сахалине браконьеры обезглавили 26 краснокнижных северных оленей. Среди них были самцы и самки, в том числе беременные, сообщает «НИА Экология».

Как сообщили в региональном агентстве лесного хозяйства, останки животных были обнаружены местными жителями в верховьях реки Дуна 24 февраля. Очевидцы считают, что оленей загоняли на снегоходах. При этом браконьеры обезглавили животных и разделали туши прямо на месте, после чего бросили останки и скрылись.

На данный момент заведено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Ситуация находится под контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Специалисты отмечают, что северные олени занесены в Красную книгу. Сейчас в Сахалинской области насчитывается только около двух тысяч редких особей. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предположил, что в преступлении задействованы высокопоставленные чиновники.

«Очень может быть, что это преступление совершила организованная группа лиц по предварительному сговору с использованием должностного положения. Сложно представить браконьеров, которые уничтожают краснокнижных животных, чтобы прокормиться. Скорее всего, это очередной пример беспардонного поведения людей, которые имеют возможность организовать себе такую охоту.

Это преступление было совершено несколько дней назад, но до сих пор никто не найден, судя по всему, не сделано даже попыток никого обнаружить. Там могут быть замешаны лица высокопоставленные, — отметил Бурматов в интервью радиостанции «Говорит Москва».