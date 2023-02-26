Небольшой фрагмент метеора, который частично сгорел над Техасом, может раскрыть новые идеи о нашей Солнечной системе

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© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Здоровенный метеор весом примерно с рояль, недавно взорвался в небе над Техасом, потенциально осыпав окрестности более мелкими фрагментами. Один из этих кусков метеорита уже был восстановлен и может помочь раскрыть больше о нашем космическом окружении, говорят эксперты, сообщает «livescience».

Метеор вошел в атмосферу Земли 15 февраля и распался в результате вспышки примерно 33 километрах над городом Макаллен.

Этот тип космического тела известен как метеор огненного шара из-за яркой вспышки, испускаемой, когда он распадается входя в атмосферу Земли.

Эксперты НАСА считают, что объект представлял собой метеороид диаметром около 0,6 метра. Метеор двигался со скоростью около 43 450 км / час, когда он взорвался и выпустил эквивалентную энергию около 8 тонн (7,3 метрических тонн) тротила, добавили они.

Размер и скорость метеора свидетельствуют о том, что фрагменты, вероятно, достигли земли, не сгорев полностью, пишут представители НАСА.

18 февраля Роберт Уорд, охотник за метеоритами, базирующийся в Аризоне, обнаружил фрагмент метеорита недалеко от Эль-Соза, штат Техас, после отслеживания траектории обломков с использованием данных метеорологического радара Национального управления океанических и атмосферных исследований.

«Когда образцы, такие как остатки этого события, собираются и изучаются, они улучшают наше понимание происхождения и эволюции нашей Солнечной системы», — пишут представители НАСА.

Если кто-то находит метеорит на земле, то этот человек является собственником фрагмента, но, если вы найдете его на общественной земле, вам следует связаться со Смитсоновским институтом, который управляет Национальной коллекцией метеоритов, пишут представители НАСА.

По странному совпадению, недавний огненный шар прибыл ровно через 10 лет после Челябинского метеора, который был примерно в девять раз больше, чем техасский огненный шар и взорвался над Россией 15 февраля 2013 года с эквивалентной силой около 30 бомб Хиросимы.

13 февраля метеор взорвался в небе над Францией, а 14 февраля космический камень развалился над Италией. Более того, все три произвели метеориты, которые были найдены экспертами, что очень редко.