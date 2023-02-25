На Великих озёрах за полвека лёд достиг рекордно низкого уровня

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Источник: https://www.meteovesti.ru

Фото: соцсети

По данным Лаборатории экологических исследований Великих озёр NOAA (GLERL), ледяной покров на Великих озёрах Северной Америки достиг рекордно низкого уровня за февраль.

Только 7% акватории пяти пресноводных озер были покрыты льдом к середине февраля 2023 года, что значительно ниже ожидаемого для этого времени года ледяного покрова в 35–40%, сообщает «Метеовести».

Площадь льда по всему бассейну в начале февраля ненадолго увеличивалась до 21% в ответ на резкое похолодание, но затем вновь снизилась. Максимальный ледяной покров обычно приходится на период с середины февраля по начало марта.

Температура воздуха является основным фактором, влияющим на ледяной покров на Великих озерах, и более тёплый, чем в среднем, январь способствовал отсутствию льда. По данным Национального ледового центра США, в январе на каждом из пяти озер температура воздуха была выше средней. Кроме того, по данным NOAA, январь 2023 года стал седьмым самым тёплым январем на Земле за всю историю наблюдений.

Начиная с 1973 по 2017 год за зимний период этих 44 лет, который длится с 1 декабря по 30 апреля, средний ледяной покров на Великих озерах сократился примерно на 70%.

Ледяной покров защищает береговую линию озёр. Без этого высокие волны могут захлестнуть береговую линию и вызвать сильное наводнение.

Ключевыми факторами, способствующими уменьшению потерь льда, являются долгосрочные закономерности изменчивости климата над Тихим и Атлантическим океанами. Четыре климатических фактора изменчивости климата способствуют изменениям ледяного покрова: Североатлантическое колебание, Атлантическое многодекадное колебание, Тихоокеанское десятилетнее колебание и Эль-Ниньо-Южное колебание.