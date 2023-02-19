На Солнце произошла экстремально сильная вспышка

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19 февраля 2023, 13:15 Источник: https://tesis.xras.ru

Фото: Stockvault

Новая экстремально сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля 2023 года. Событие зарегистрировано работающими около Земли рентгеновскими мониторами на орбите Земли. Также на данный момент поступили изображения и видео с космических телескопов, наблюдающих Солнце. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно текущим данным, вспышка является крупнейшей как минимум с апреля 2022 года, когда последний раз было зарегистрировано событие сравнимой интенсивности.

Точный балл вспышки уточняется. На данный момент она относится к высшему классу «Х» и имела интенсивность 2.2.

Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной — активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов, а повышенный фон жесткого излучения от Солнца наблюдается на околоземной орбите около 12 часов.

Для сравнения упоминавшаяся выше вспышка от 20 апреля 2022 года при такой же максимальной интенсивности продолжалась всего 23 минуты.

Хотя местоположение вспышки было удалено от линии Солнце-Земля, она, судя по всему, краем ударит по нашей планете. Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение 1.5 – 2 суток, то есть 20 февраля 2023 года.

Точное время прихода будет уточнено в течение ближайших суток, как и прогнозируемый балл геомагнитных возмущений. Предварительно ожидаются магнитные бури средней силы, то есть уровня 2 по 5-балльной шкале.

Следует отметить резкий рост активности Солнца с началом 2023 года. По состоянию на середину февраля на Солнце зарегистрировано уже 5 вспышек высшего балла «Х», тогда как за весь 2022 год таких событий было всего 7, а в предшествовавшем 2021 году только 3.

Также в ближайшие дни не исключены повторные взрывы в данном центре.