В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность

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14 февраля 2023, 16:52

© Roman Denisov, Роман Денисов, Global Look Press

Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Как сообщает РИА Новости, по оценке специалистов института, из-за продолжительных и обильных осадков в виде снега лавинная опасность установилась на высотах свыше 2 тысяч метров в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики, свыше 1,5 тысячи метров — в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Напомним, что в горных районах Камчатского, Краснодарского краев, республик Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской и Мурманской областей с начала лавиноопасного периода произошёл самопроизвольный сход 128 лавин.