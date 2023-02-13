Экологические итоги недели: Гигантский разлом шириной около 200 м образовался после землетрясения в Турции

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13 февраля 2023, 11:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В ночь на 6 февраля произошла природная катастрофа в Турции и Сирии, которая привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 затронули юго-восток Турции и северо-запад Сирии. За ними последовали не менее разрушительные афтершоки, уже с более слабой магнитудой, но которые доразрушали все, что сумело устоять. Жертвами катастрофы стали свыше 20 тысяч человек, десятки тысяч пострадали. В турецкой провинции Хатай после землетрясения образовался гигантский разлом шириной около 200 метров и глубиной 30 м.



На прошлой неделе в американском штате Огайо около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, что привело к экологической катастрофе. Около 20 из них перевозили опасные химические вещества. Из-за опасности взрыва практически пол города были эвакуированы. Затем специалисты приступили к сбросу ядовитых паров из цистерн аварийного поезда. Сброс был необходим, чтобы избежать взрыва цистерн, которые нагреваются из-за продолжающегося тления обломков вагонов на месте аварии. Экологи предупредили, что контролируемый взрыв отправит фосген и хлористый водород в воздух. Какое количество опасного вещества попало в атмосферу пока не сообщается. Фосген является высокотоксичным газом, вызывая проблемы с дыханием. Он использовался в качестве оружия в Первой мировой войне.



Из-за изменения климата на швейцарских горных склонах вместо снега растут кактусы. Жители швейцарского кантона Вале, привыкшие видеть свои горные склоны, покрытые снегом зимой и цветы эдельвейса летом, все чаще обнаруживают инвазивный вид кактусов, принадлежащих к роду Opuntia, или опунции, на своих склонах. На заседании муниципалитета в долине Роны было объявлено о кампании по выкорчевыванию кактуса в самое ближайшее время.



Виды Opuntia и подобные кактусы также распространились на некоторых холмах в Сьоне, где, по оценкам, в настоящее время составляют 23-30% низкого растительного покрова, вытесняя эндемики. Сообщалось также о присутствии кактуса в соседних альпийских регионах, включая Тичино и Граубюнден в Швейцарии, а также в долине Аоста и Вальтеллине в Италии.

Местные власти опасаются, что более теплый климат в Альпах, допускающий более длительные вегетационные периоды, и уменьшающийся снежный покров могут создавать идеальные условия для их распространения.



В Европе разгорается скандал, связанный с «зеленой» энергетикой, где неожиданно стало известно, что десятки гигантских турбин на ветряных электростанциях Шотландии были оснащены дизельными генераторами. Фирма заявила, что была вынуждена действовать так, чтобы сохранить турбины теплыми во время очень холодной погоды в декабре. В итоге более 70 турбин были подключены к шести огромным дизельным генераторам после того, как в сети возникла неисправность.



«Какими бы ни были причины, необходимость использовать дизельные генераторы для удаления замерзающих неисправных турбин является экологическим безумием. Этот уровень нечестности затрагивает саму суть «Зеленого правительства», где их риторика сильно отличается от реальности», - считают экологи.



Турбины регулярно отключаются из-за неисправностей, тогда они берут энергию из сети, а не производят ее, а также остаются работать на половине мощности в течение длительных периодов времени из-за деталей, которые не были заменены.



Перуанские экологи сообщают о сотнях смертей морских львов и тысяч птиц. В последнем отчете о последствиях болезни говорится, что 585 морских львов и 55 000 диких птиц умерли от вируса птичьего гриппа H5N1 в последние недели. Среди мертвых птиц были пеликаны, различные виды чаек и пингвины. Лабораторные тесты также подтвердили присутствие H5N1 у мертвых морских львов, что побудило власти объявить «протокол биологической бдительности».



