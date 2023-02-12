В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния

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12 февраля 2023, 14:55

Фото: Arne Müseler / arne-mueseler, wikipedia.org

Молния попала в верхнюю часть статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во время грозы, которая разразилась накануне поздно вечером. Удар пришелся по голове скульптуры, сообщает РИА Новости.

Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы, на высоте более 700 метров над уровнем моря. Благодаря этому возникает ощущение, что она «парит» над Рио-де-Жанейро.

Как ранее отмечал бразильский новостной портал UOL со ссылкой на данные Национального института космических исследований, статуя получает в среднем по шесть ударов молнии в год. В 2014-м после очередного такого удара ее пришлось ремонтировать. Тогда в результате попадания электрического разряда отломился кончик большого пальца на правой руке статуи. Власти решили также отремонтировать отколовшийся ранее кусок еще одного пальца и головы статуи. Кроме того, они приняли решение установить у скульптуры дополнительные громоотводы.