Половина водно-болотных угодий в Европе потеряна за последние 300 лет

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11 февраля 2023, 17:30

Фото: stockvault

Половина водно-болотных угодий в Европе, континентальной части США и Китае была уничтожена за последние 300 лет, а некоторые районы, включая Великобританию, Ирландию и Германию, потеряли более 75%, показывают новые исследования. В глобальном масштабе площадь размером с Индию исчезла, сообщает «Тhe guardian».

До сих пор не было известно, сколько водно-болотных угодий осталось - по предварительным оценкам, от 28% до 87% были уничтожены с 1700 года. Впервые исследователи объединили глобальные исторические записи с картами сегодняшних водно-болотных угодий, чтобы создать более точную глобальную картину, и обнаружили, что, по оценкам, 20% всех водно-болотных угодий уничтожены.

Европа, однако, была наиболее пострадавшей областью: Ирландия потеряла более 90% своих водно-болотных угодий, Германия, Литва и Венгрия - более 80%, а Великобритания, Нидерланды и Италия - более 75%.

На протяжении тысячелетий водно-болотные угодья рассматривались фермерами как непродуктивные земли и осушались. Но в прошлом столетии темпы разрушения быстро возросли. Это, в сочетании с воздействием климатического кризиса, добычей подземных вод, пожарами, сделало водно-болотные угодья одними из наиболее исчезающих экосистем в мире.

Водно-болотные угодья важны для биоразнообразия: в них обитает и размножается до 40% видов планеты. Они также очищают воду, защищают от наводнений и улучшают физическое благополучие людей в городских районах.

Разрушение было самым быстрым в 1950-х годах, когда правительственные субсидии были предоставлены фермерам для осушения земель в Северной Америке, Европе и Китае, чтобы создать плодородные земли для сельского и лесного хозяйства. Испания является единственной европейской страной с более чем 50% ее водно-болотных угодий нетронутыми.