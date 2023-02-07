В американском штате Огайо, где сошел с рельсов грузовой состав с химикатами, начали контролируемый сброс ядовитых паров

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7 февраля 2023, 18:12

© vk.com/spb_today, Global Look Press

В американском штате Огайо начали сброс ядовитых паров из цистерн аварийного поезда. Сброс паров, как объяснили специалисты, необходим, чтобы избежать взрыва цистерн, которые нагреваются из-за продолжающегося тления обломков вагонов на месте аварии, сообщает INTERFAX.

Взрыв может привести к жертвам среди жителей близлежащих населенных пунктов, поскольку диаметр разлета осколков цистерн после взрыва непредсказуем.

Власти приняли меры к эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению.

Напомним, авария произошла 5 февраля, когда поезд следовал из штата Иллинойс в штат Пенсильвания. С рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находятся опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

В то же время, официальные лица предупредили, что контролируемое сжигание части паров приведет к выбросу в воздух фосгена и хлористого водорода, в то время как фосген - высокотоксичный газ.

Федеральные следователи говорят, что механическая проблема с осью железнодорожного вагона вызвала сход с рельсов.

Чиновники предупредили, что контролируемый взрыв отправит фосген и хлористый водород в воздух. Фосген является высокотоксичным газом, вызывая проблемы с дыханием и использовался в качестве оружия в Первой мировой войне.