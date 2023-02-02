В Екатеринбурге волонтеры пытаются найти новый дом для 12 кошек, обнаруженных в квартире умершей пенсионерки

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2 февраля 2023, 14:12 Александр Крохмаль, Журналист

Сотрудники соцслужбы пришли проверить 85-летнюю бабушку и обнаружили ее без признаков жизни. Теперь зоозащитники Екатеринбурга пытаются пристроить 12 кошек, оставшихся бесхозными после смерти хозяйки.

Вот только брать животных никто к себе не хочет, поскольку распространились слухи, что кошки от многодневного голода обгрызли тело пожилой женщины. Удивляться тут нечему, подобные истории – не редкость. Часто бедных животных находят обезвоженными и в жутком состоянии, им ничего не остается как начать поедать трупы хозяев, чтобы выжить.