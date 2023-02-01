В Сочи распустился бамбук цветущий один раз в 60 лет

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1 февраля 2023, 17:21

Фото: Минприроды России

В дендрарии Сочинского национального парка зацвёл бамбук японский мадаке – один из самых крупных видов на Черноморском побережье Кавказа. Его стебли достигают 17 метров в высоту и 10 сантиметров в диаметре. А цветёт – раз в 60 лет, сообщает «Минприроды РФ».

В Сочинский нацпарк отмечают, что бамбук был завезён в 1964 году. То есть оборудованным плантациям около 59 лет, и это его первое цветение. После чего, ожидается плодоношение и гибель всего насаждения – такая особенность.

«Одним из действенных способов, применяемых на практике, является способ срезки растений на пень и внесение комплексных удобрений для сохранения корневой системы и поэтапного восстановления надземной части», - сказал руководитель парка «Дендрарий» Дмитрий Маслов.

После обсуждений, принято решение промаркировать все стебли цветущей плантации и продолжить наблюдение до 14 февраля.

Жители и гости города Сочи смогут посетить нижнюю часть парка «Дендрарий» и стать очевидцами редкого явления – цветения бамбука.