Большинство болотных мумий, которые находили, считаются жертвами убийства

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31 января 2023, 17:59

Толлундский человек, болотное тело, датируемое пятым веком до нашей эры и восстановленное в 1950 году в музее Силькеборга в Дании. Фото: Тим Грэм/Getty Images, nytime

Девушка Yde, как ее стали называть, была обнаружена в 1897 году торфокопателями, настолько напуганными их ужасным открытием, что скрылись с места происшествия.

Труп был одет в шерстяной плащ, который скрывал ножевое ранение возле ее ключицы. Полоска ткани, возможно, пояс, была обмотана вокруг ее шеи три раза, а ее узел вдавлен ниже ее левого уха. «Ткань, вероятно, использовалась, чтобы задушить ее», — сказал доктор ван Бик.

Большинство болотных мумий, которые находили, также имеют признаки множественных травматических повреждений и считаются жертвами убийства, пишет «nytime».

В этом месяце доктор ван Бик был ведущим автором первого всестороннего обследования болотных тел — погребальной традиции, которая, как полагают, охватывает 7 лет. Междисциплинарное исследование, создало базу данных из болотных людей, некоторые из которых были потрясающе реалистичными, из исторических болот по всей полосе Северной Европы, от Ирландии до стран Балтии.

Опираясь на записанный фольклор, описания и изображения и антикварные записи, команда голландских, шведских и эстонских исследователей сосредоточилась на росте болотных захоронений, начиная примерно с 5200 г. до н.э., в период неолита и в бронзовом веке.

Команда проявила особый интерес к расцвету традиции с 1000 г. до н.э. по 1500 г. н.э., от железного века до средневекового периода.

Случаи делятся на три основные категории: болотные мумии, кожа, мягкие ткани и волосы которых сохраняются; болотные скелеты, сохранились только кости; и третья группа, состоящая из частичных останков обоих. «Многие находки были потеряны в далеком прошлом или известны только через опубликованные источники», — сказал доктор ван Бик. «Эти «бумажные» болотные тела документированы с разной степенью детализации и надежности». До 19-го века тела, извлеченные из болот, часто подвергались христианскому перезахоронению.

Своим состоянием трупы обязаны естественной химии болот. Слои сфагнового мха и торфа помогают замариновать тела, насыщая ткани в холодной, иммобилизующей среде, которая очень кислая и почти лишена кислорода. Разлагающиеся мхи выделяют гуминовые кислоты и сфагнан, сложный сахар, которые затрудняют жизнь микроорганизмов, которые обычно вызывают гниение и распад. Сфагнан также вымывает кальций из костей, в конечном итоге размягчая, ломая и деформируя их.

Первое зарегистрированное тело появилось из Шальхольц-Фена в Гольштейне, Германия, в 1640 году. Кости Человека Кёльбьерга, найденные в 1941 году на датском острове Фюн, датируются 8000 г. до н.э. и Граубальскому человеку, горло которого было перерезано в третьем веке до нашей эры.

Из 57 болотных людей, причина смерти которых могла быть определена в исследовании доктора ван Бика, по крайней мере, 45 умерли насильственной смертью, и довольно многие были забиты дубинками или пострадали от увечий и расчленения перед смертью.

Толлундский человек, датируемый пятым веком до нашей эры и выкопанный из датского торфяного болота в 1950 году, был повешен. Костяные наконечники стрел были найдены в черепе и грудине Porsmose Man, извлеченные из торфа в других местах в Дании.

Семь жертв, по-видимому, были убиты несколькими способами, практика, которую ученые называют чрезмерным убийством. Почти все убийства в исследовании доктора ван Бика произошли с 400 г. до н.э. до 400 г. н.э.

В то время как в большинстве мест содержался только один умерший человек, некоторые из них использовались неоднократно, причем одно датское болото, Алкен Энге, по оценкам, содержало расчлененные останки более 380 древних воинов, убитых в жестоком конфликте и оставленных в открытой воде. Кости, исключительно мужские и преимущественно взрослые, датируются началом первого века нашей эры, когда германские племена участвовали во внутриплеменной войне.

Исследователи считают, что погибших убирали с поля боя и сбрасывали в болото с оружием и личными украшениями. В то время как в большинстве мест содержался только один умерший человек.

У девочки Yde был тяжелый сколиоз, искривление позвоночника, что означало, что ее рост был замедлен, и она бы ходила с креном. Доктор Олдхаус-Грин предположил, что инвалиды, возможно, воспринимались как «тронутые» божественностью.

Церемония была ключом к тому, чтобы общины были связаны вместе, а ритуальное убийство обеспечило бы зрелище, похожее на римские гладиаторские шоу.