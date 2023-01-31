Валерий Малинин: В истории Земли в течение многих миллионов лет температура была на 10 градусов выше современной

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31 января 2023, 14:39

Фото: pixabay

Валерий Николаевич Малинин, д.г.н., профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, давая свой комментарий газете «АН» заявил: «Очень странно слышать слова о сравнении необходимости сокращения антропогенных выбросов СО2 со Второй мировой войной от бывшего высокопоставленного дипломата Джона Кэрри. Такое сравнение, если оно действительно было, лишь отражает его полную некомпетентность в вопросе «политической» климатологии.

По мнению экспертов МГЭИК «...в высшей степени вероятно (extremely likely, 95–100%), что влияние человека является доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины XX столетия. Отсюда следует, что именно СО2 является своеобразным индикатором развития индустрии стран мира. Чем больше выбросы, тем сильнее экономика. На долю только 3 стран (США, Китая и Индии) приходится 50 % от суммарных выбросов СО2. Согласится США на уменьшение своего ВВП хотя бы на 3 %?

Отметим, что при современном уровне «зеленых» технологий это практически невозможно. Пример развитых европейских стран, проваливших «зеленую» повестку в 2022 г., об этом свидетельствует. Поэтому не надо устраивать новую мировую войну в битве за 1,5 градуса С.

В истории Земли в течение многих миллионов лет температура была на 10 градусов С выше современной, а концентрация СО2 в атмосфере выше более чем в 10 раз. И биосфера процветала. Поэтому запугивание населения климатическим апокалипсисом к 2100 году выглядит смешно. Нужна не битва за градусы, а серьезные программы по адаптации населения к возможным угрозам при потеплении климата».

Валерий Николаевич абсолютно верно подметил, что втягивание стран в климатическую битву и сравнение её со Второй мировой войной больше смахивает на политику, без учета геологических и исторических примеров прошлого Земли.

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