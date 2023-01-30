В Омской области во время проведения плановых работ произошла утечка нефти

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

30 января 2023, 15:01 Источник: https://epp.genproc.gov.ru

Фото: pixabay

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в связи с поступлением информации о порыве трубопровода, повлекшем разлив нефтепродуктов.

В ходе предварительной проверки установлено, что в вечернее время 27 января 2023 г. на участке подземного магистрального нефтепровода вблизи д. Луговая Омского муниципального района во время проведения плановых работ произошла утечка нефти.

На данный момент произведена очистка рабочего котлована, в месте утечки установлена заглушка, произведена рекультивация загрязненного участка, проводятся работы по обезвреживанию загрязненной территории.

Сотрудниками контролирующих органов произведен отбор проб для определения степени загрязнения почвы и размера причиненного ей вреда, сообщают в ведомстве.