Экологические итоги недели: Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде; в Приморье запретят охоту на кабана

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30 января 2023, 08:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

На прошедшей неделе Илон Маск ответил на обвинения в том, что спутники Starlink мешают астрономам наблюдать за небом с поверхности Земли. Их присутствие увеличивает сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы. Компания Маска заключила соглашение с Национальным научным фондом США и будет работать над технологиями, позволяющими снизить блеск Starlink до седьмой звездной величины, что позволит ученым наблюдать за потенциально опасными космическими телами в околоземной орбите.

На ушедшей неделе огромный айсберг величиной с Лондон откололся возле антарктической базы Великобритании. Айсберг, размером 1 550 квадратных километров и толщиной 150 метров, отделился от шельфового ледника Бранта. Это произошло через десять лет после того, как ученые впервые заметили массивные трещины на шельфе. Мобильная исследовательская база Англии была перемещена вглубь континента по соображениям безопасности еще в 2016-2017 годах, поскольку многочисленные трещины во льду угрожали жизням ученых и экспериментальному оборудованию.

Аналогичный впечатляющий откол айсберга произошел примерно в этом же месте около года назад, где всего за несколько часов расщелина увеличилась в ширину на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Тая, айсберги выпускают в океан неизвестные и давно исчезнувшие организмы, которые постепенно попав в благоприятную морскую среду могут представить миру новые или неизвестные старые виды жизни, как рыб, так и бактерий. Ну а фантасты будут ждать рождения нового Лох-Несского чудовища, ласково известного как Несси, или возрождения морских динозавров.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан подал судебный иск против Армении за якобы уничтожение ее окружающей среды и биоразнообразия в течение почти трех десятилетий оккупации спорного Нагорно-Карабахского региона.Международный трибунал рассмотрит доказательства широкомасштабного разрушения окружающей среды во время конфликта между двумя странами, включая вырубку лесов и загрязнение окружающей среды, и ему будет предложено обязать Армению выплатить репарации.

Это первый случай, когда какая-либо страна обратилась в межгосударственный арбитраж, в соответствии с Бернской конвенцией. Если Азербайджан победит, это создаст прецедент для придания экономической ценности биоразнообразию и разрушению окружающей среды.

Министерство Азербайджана заявило, что более 7000 гектаров охраняемых лесов были повреждены. Некоторые из этих заповедников были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, таких как восточный плоский лес в долине реки Баситчай. Наземные мины остаются проблемой и убивают домашний скот и дикую природу, а также вызывают пожары. Тяжелые металлы и остатки взрывчатых веществ загрязняют почву и воду.

Но ЮНЕП также обнаружила, что строительство дорог, начатое в январе 2021 года в рамках программы реконструкции Азербайджана, также сократило лесной покров. И в докладе говорится, что биоразнообразие, возможно, действительно выиграло во время войны, восстановив себя вокруг заброшенных поселений. Азербайджан более 18 месяцев пытался разрешить спор дипломатическим путем.

Напоминаем, война вспыхнула между Арменией и Азербайджаном в начале 1990-х годов, когда Нагорный Карабах провозгласил независимость после распада Советского Союза. Армянские силы выиграли войну и управляли территорией в течение почти трех десятилетий, пока большая её часть не была захвачена в ходе крупного азербайджанского наступления в сентябре 2020 года.

В России власти Приморского края объявили, что вводят запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года из-за последствий африканской чумы свиней (АЧС). Численность дикого кабана в регионе снизилась более чем в два раза.

Запрет продлится с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года. Популяция кабана пострадала от болезни африканской чумы свиней, в то же время кабан является пищевым объектом для амурского тигра. И хотя хищники существенно скорректировали свою кормовую базу, переориентировавшись на другие виды копытных животных, дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на состоянии популяции амурского тигра.

Сейчас во всем ареале в России обитают около 750 амурских тигров. Они занесены в международную Красную книгу, так как в середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции.