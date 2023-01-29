Фотоловушки подтвердили обитание в оренбургском заповеднике «Шайтан-Тау» шести медведей

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29 января 2023, 16:40

Фото: pixabay

Анализ материалов фотоловушек, установленных в заповеднике «Шайтан-Тау» в Оренбургской области подтвердил, что в летне-осенний период в заповеднике присутствуют шесть особей бурого медведя, а ещё два года назад было замечено всего три, сообщает ТАСС.

Сотрудники заповедника полагают, что «Шайтан-Тау» в 2022 году стал домом для медведицы с тремя медвежатами и двух самцов - взрослого и подрастающего. При этом есть предположение, что один из них обосновал берлогу и остался на зимовку в лесостепной зоне Оренбуржья.

Заповедник «Шайтан-Тау» расположен на севере Кувандыкского городского округа Оренбургской области в середине одноименного хребта на правобережной части реки Сакмары. Его площадь составляет 6 726 га. Главная ценность заповедника - эталонные дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала.

Фотоловушки также ведутся наблюдения за лосем, косулей, бурым медведем, зайцем-беляком, лисицей обыкновенной, волком, кабаном, а также некоторыми видами птиц - глухарем, тетеревом, сойкой и новыми видами: ястреб-змееяд, обыкновенный осоед, полевой лунь.

В 2022 году было установлено обитание 23 новых видов животных для территории «Шайтан-Тау». Также в списке новых видов - горихвостка-чернушка, лесной жаворонок, пуночка, серый сорокопут, серая мухоловка, ястребиная славка, малая выпь и другие.