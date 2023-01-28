Непродуманная политика в отношении инсектицидов привела к бесчисленным ненужным случаям малярии

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28 января 2023, 17:17

Фото: stockvault

Новое исследование по использованию инсектицидов в противомоскитных сетках доказало, что тысячи людей без необходимости заразились малярией из-за провала политики, по словам эксперта из Университетского колледжа Корка в Ирландии, сообщает «phys.org».

Профессор Джерри Киллин, заведующий кафедрой исследований в области экологии патогенов, говорит, что результаты крупномасштабного испытания надкроватных сеток, обработанных двумя инсектицидами, а не только одним, ясно демонстрируют, насколько большое влияние такие комбинации активных ингредиентов могут оказать на чрезвычайное бремя болезней, вызванное малярией в сельских районах Африки.

Профессор доказал, что, поскольку комары эволюционировали, чтобы переносить пиретроиды — класс инсектицидов, на которые мир полагался для профилактики малярии, — дети, спящие под надкроватными сетками, обработанными только одним активным ингредиентом, по-прежнему заболевают малярией в среднем один раз в год, в то время как их соседи с сетками с двумя ингредиентами заболевают вдвое реже.

«Используя два или более активных ингредиента, такие комбинированные сетки могут решительно убить устойчивые к инсектицидам варианты комаров, прежде чем они получат возможность размножаться, тем самым предотвращая установление устойчивости во всех популяциях комаров в первую очередь», — прокомментировал профессор Киллин.

«В настоящее время неясно, можно ли вернуть джинна пиретроидной резистентности обратно в бутылку, но именно поэтому наша текущая работа в сотрудничестве с Институтом здравоохранения Ифакара и Сельскохозяйственным университетом Сокойне в Танзании так важна», - сказал профессор Киллин.