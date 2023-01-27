По мере того, как река Колорадо пересыхает, Вашингтон готовится ввести ограничения на воду

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27 января 2023, 18:55

© Andrei Kamenev, Global Look Press

Семь штатов, которые полагаются на воду из пересыхающей реки Колорадо, вряд ли согласятся добровольно сделать масштабные сокращения в своем водопользовании, что вынудит федеральное правительство впервые ввести сокращения в водоснабжении для 40 миллионов американцев, сообщает «nytimes».

Министерство внутренних дел попросило штаты добровольно разработать план к 31 января, чтобы коллективно сократить количество воды, которую они получают из реки Колорадо.

Спрос на эти сокращения, в масштабах, не имеющих аналогов в американской истории, был вызван резким снижением в озерах Мид и Пауэлл, которые обеспечивают водой и электричеством Аризону, Неваду и Южную Калифорнию. Засуха, изменение климата и рост населения привели к резкому падению уровня воды в озерах и реках.

«Думайте о бассейне реки Колорадо как о медленной катастрофе», - сказал Кевин Моран, который руководит государственной и федеральной водной политикой в Фонде защиты окружающей среды. «Мы действительно находимся в момент расплаты».

Переговорщики говорят, что шансы на добровольное соглашение кажутся незначительными. Это будет второй раз за шесть месяцев, когда штаты реки Колорадо, в которые также входят Колорадо, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг, пропустили крайний срок для достижения консенсуса по сокращениям, к которым стремится администрация Байдена, чтобы избежать катастрофического сбоя речной системы.

Без сделки Департамент внутренних дел, который управляет потоками в реке, должен навязать свои собственные сокращения.

Это нарушит вековую традицию государств, определяющих, как делиться водой реки Колорадо.

Кризис из-за реки Колорадо является последним примером того, как изменение климата подавляет основы американской жизни — не только физическую инфраструктуру, такую как плотины и водохранилища, но и правовые основы, которые заставили эти системы работать.

Столетние законы, которые устанавливают различные приоритеты для пользователей реки Колорадо в зависимости от того, как долго они использовали воду, сталкиваются с конкурирующей философией, которая гласит, что по мере изменения климата сокращения воды должны распределяться на основе того, что практично.

Исход этого спора определит будущее юго-запада Соединенных Штатов.

«Мы используем больше воды, чем может предоставить природа», - сказал Эрик Кун, который работал над предыдущими водными соглашениями в качестве генерального менеджера округа сохранения воды реки Колорадо. «Кому-то придется сократить потребление и очень значительно».