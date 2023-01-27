Необъяснимый отпечаток руки был обнаруженный в 1000-летнем оборонительном рве Иерусалима

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27 января 2023, 17:43

Недавно обнаруженный ров и таинственная рука проливают дополнительный свет на легендарное прошлое Иерусалима. Фото: Йоли Шварц/Управление древностей Израиля

Управление древностей Израиля объявило в среду, что археологи обнаружили остатки рва и таинственный отпечаток руки за стенами Старого города Иерусалима. Открытие было сделано во время раскопок археологами вдоль улицы Султана Сулеймана, расположенной между Дамасскими воротами и Львиными воротами, сообщает «Аrkeonews».

Высеченный в скале ров, который, как полагают, был построен в 10 веке или ранее, был найден ниже уровня улицы во время раскопок за пределами северных стен Старого города до запланированных инфраструктурных работ. Необъяснимый вырезанный отпечаток руки был обнаружен в одном месте, вырезанном в стене рва.

Ров, по крайней мере, 10 метров в ширину и от двух до семи метров в глубину, окружал весь Иерусалим в то время, объяснил Зубайр Адави, директор раскопок Управления древностей Израиля.

Чиновники Управления древностей объяснили, что этот ров не был заполнен водой на манер более известных европейских укреплений. Скорее, его ширина и глубина представляли бы препятствие для атакующей армии, в то время как защитники города могли атаковать с вершины стены.

«Армиям, пытавшимся захватить город в средние века, пришлось пересечь глубокий ров и за ним две дополнительные толстые крепостные стены, в то время как защитники города на стенах обрушили на них огонь и серу», — пояснил д-р Амит Реем, региональный директор Управления древностей Иерусалима.

«Как будто этого было недостаточно, в укреплениях были секретные туннели, некоторые из которых были обнаружены археологами Управления древностей Израиля в предыдущих раскопках, благодаря которым защитники города могли выйти в ров и напасть на врага врасплох, а затем исчезнуть обратно в город», — добавил он.

Реем отметил, что ров согласуется с историческими описаниями прибытия первой армии крестоносцев в 1099 году.

Оборона была настолько сильной, что армии крестоносцев, прибывшей в июне 1099 года, потребовалось около пяти недель, чтобы пересечь ров, поскольку еврейские и мусульманские защитники отбивались, сказал Амит Реем, региональный директор IAA в Иерусалиме.

Археологи не расшифровали значение ручной резьбы. «Это что-то символизирует? Указывает ли он на конкретный соседний элемент? Или это просто местная шалость? Время может сказать», — говорится в заявлении исследователей.