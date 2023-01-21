Скрытая, никогда ранее не обнаруженная колония пингвинов, замечена из космоса

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21 января 2023, 13:56

До сих пор ученые обнаружили 66 колоний императорских пингвинов на побережье Антарктиды; многие из них находятся в отдаленных регионах и были замечены только на спутниковых фотогра

Невиданная ранее колония императорских пингвинов — одна из 66 известных — была случайно замечена на спутниковых фотографиях Западной Антарктиды, сообщает «livescience».

По оценкам, колония является домом для около 1000 взрослых птиц в 500 парах со своими детенышами, что делает ее относительно небольшой для места размножения императорского пингвина (Aptenodytes forsteri). Но это важное дополнение к тому, что уже известно о виде.

Питер Фретвелл(откроется в новой вкладке), сотрудник по географической информации Британской антарктической службы (BAS), обнаружил колонию в декабре; но объявление было отложено, так что оно совпало с Днем осведомленности о пингвинах, который проводится 20 января каждого года.

Фретвелл рассказал, что он смотрел на потерю морского льда на фотографиях с двух спутников Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства, когда заметил отличительные знаки колонии императорских пингвинов. «Я мог видеть то, что выглядело как очень маленькое коричневое пятно на льду», — сказал он.

Фотографии того же района с более высоким разрешением, сделанные в октябре спутником Maxar WorldView-3, который может отображать объекты размером до 30 сантиметров в поперечнике, подтвердил присутствие гнездящейся колонии вблизи мыса Верлегер в Западной Антарктиде, сказал Фретвелл.

«В прошлом году у нас была минимальная протяженность морского льда в Антарктиде, а в этом году еще хуже, в течение двух лет подряд», — сказал Фретвелл. «По оценкам, мы, вероятно, потеряем минимум 80% колоний императорских пингвинов до конца века».

Императорские пингвины являются самыми высокими и тяжелыми из всех пингвинов, обычно достигая одного метра в высоту и веся до 45 килограмм. Они получили свое название от их драматического черного, белого и желтого оперения.

Императорские пингвины проводят большую часть антарктического лета, ныряя за рыбой, ракообразными и крилем. Они размножаются в темные зимние месяцы, когда температура может опускаться до минус 60 по Цельсию.