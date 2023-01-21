Захарова: Запад манипулирует механизмами сотрудничества в области окружающей среды

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21 января 2023, 13:21

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Разочарованы решением Генсекретаря ООН выдвинуть неконсенсусного кандидата на пост Исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Несмотря на ясно выраженные возражения ряда государств, Генсекретарем ООН были отклонены призывы объявить стандартную в таких случаях процедуру приема заявок от претендентов на данную должность, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте Министерства иностранных дел.

На протяжении продолжительного времени мы доводили до А. Гутерреша нашу озабоченность в отношении практики назначения на пост главы ЮНЕП кандидатов только от одного региона. С 1992 г. – уже более 30 лет – руководителями ЮНЕП становились исключительно представители западной группы стран (Канада, Германия, Норвегия, Дания). Данная тенденция носит дискриминационный характер по отношению к другим государствам-членам ООН и нарушает зафиксированный в Уставе ООН принцип справедливой географической представленности.

С сожалением вынуждены констатировать, что итоги голосования в Генассамблее ООН по кандидатуре датчанки И. Андерсен свидетельствуют об обратном. Несмотря на ее формальное избрание в качестве главы ЮНЕП на период с 2023 по 2027 гг., очевидно, что она не имеет консенсусной поддержки со стороны государств-членов ООН (более 30 государств-членов ООН отказались поддержать ее кандидатуру).

Отмечаем, что Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.