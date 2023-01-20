В Стерлитамаке загрязнения воздуха ксилолом превышает ПДК более чем в 6 раз

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20 января 2023, 14:53 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay

По заявлениям местных жителей в Стерлитамаке уже пятый день наблюдаются, ну и конечно ощущаются серьёзные превышения ПДК по ксилолам.

11, 16, 17, 18 января, а теперь еще и 19 января фиксируются превышения по Бензолу, Толуолу, Этилбензолу и Ксилолу.

По заявлению Минэкологии РБ при проведении обследования атмосферного воздуха в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе на 19 января в д. Байрак и на ул. Ягодная превышения были: толуол – 3,34 ПДК, бензол – 1,86 ПДК, этилбензол – 1,35 ПДК, м.п-ксилолы – 6,55 ПДК, о-ксилолы 1,71 ПДК.

На ул. Коммунистическая превышение м.п-ксилолы – 7,53 ПДК, о-ксилолы 2,01 ПДК.

Как пишут местные жители, ветер был южный, а все эти вещества заявлены в выбросах Газпром нефтехим Салават.

Жители города и окрестностей твердо убеждены, что если в вашем районе превышений не было, то это означает, что замеры у вас не проводились.

Круглосуточные замеры в городе ведутся только на ул. Фурманова и Менделеева и далеко не на все выбросы Салавата и Стерлитамака. С Больничного городка данные пока недоступны.

Из огромного количества комментариев в соцсетях жителей чувствуются нарастающие проблемы со здоровьем и какая-то безысходность решить вопрос с выбросами и дополнительными очистными сооружениями.

Процитируем несколько высказываний: «Не город, а газовая камера. Хватит нас травить!» - пишет Лилия Николаевна; «Невозможно дышать на улице, голова раскалывается. Травля идёт! Я не понимаю Роспотребнадзор и других чиновников, они же тоже здесь живут и тоже этим дышат», - пишет Анастасия.

«Уже неделю головные боли у меня и супруги, из носа кровь периодически. Ребёнок кашляет хотя ничем не болеет. Не город, а газовая камера. У меня просто уже слов нет одни маты. Звонить в ЕДДС уже достало. Похоже ребята действительно пытаются спровоцировать народный бунт в это сложное для страны время. Считаю действие заводских руководителей и бездействие чиновников, контролирующих органов - преступлением против граждан», - пишет в соцсетях Наиль.

«Вчера - 19 января я ехала в Стерлитамак из Уфы. По трассе отличная погода, светит солнце, свежий воздух. Подъезжая к Стерлитамаку, уже в районе Подлесного наблюдалась голубая дымка протяженностью до самого Стерлитамака. Весь город ей покрыт. Газ уже не только пахнет, а виден солнечным днём! Заехав в город, я почувствовала ужасную вонь, даже тошнить начало! Такое ощущение, что нас, как тараканов травят! Когда это уже все закончится?! Многие уезжают из города именно из-за экологии! Почему правительству на это наплевать?! Реально, даже окна не откроешь - очень сильно воняет! Детей жалко - какое будущее их ждёт? Какое здоровье?!» - пишет Лира Кучукова.

«Вчера съездили в Красноусольск. Если в Байраке задыхались от Салаватского газа, за Стерлитамаком все «ароматы» наших предприятий! Резало глаза, першение в горле!!! Представляете, у нас, у кого в деревне вонь несусветная!!!, возник вопрос «Как тут в Косяковке люди живут?» «Как в Покровке люди живут?» Запах стоял и в 8 вечера, при возвращении домой».

Ну и так далее. Большинство жалоб на аллергию, головокружения, тошноту, першение в горле и кашель, у некоторых уже хронический. Жители пытаются добиться чтобы химические предприятия, которыми окружён город поставили дополнительные фильтры или модернизировали производства, ведь проблема усугубляется с каждым днем.

«АН» уже писали об острой проблеме жителей Стерлитамака, Салавата и Ишимбая и не желание властей их услышать. Одним мониторингом здесь проблему не решить, необходимы радикальные меры, я не говорю о закрытии производств, все понимают, что это градообразующие предприятия. Я говорю об изменение в отношении к здоровью людей и как следствие модернизации предприятий.

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