Исследователи достигли вехи в измерении переносимой в воздух ртути

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19 января 2023, 16:20

© Serguei Fomine, globallookpress

Исследователи подтвердили, что новые технологии, в том числе некоторые, разработанные в Университете Невады в Рино, измеряют загрязнение воздуха ртутью гораздо точнее, чем старые системы, которые широко использовались в течение десятилетий, сообщает «phys.org».

Фактически, исследователи обнаружили, что старая технология недооценивает концентрацию ртути на целых 80%.

Угроза загрязнения ртутью настолько велика, что 139 стран подписали Минаматскую конвенцию по ртути, десятилетнюю инициативу Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов ртути.

Ртуть может вызвать серьезные неврологические повреждения и другие последствия для здоровья. Младенцы и нерожденные дети особенно подвержены риску.

«Каждый раз, когда кто-то делает вдох, он вдыхает ртуть», — говорит один из авторов исследования Данэм-Читэм, объясняя, как ртуть, которая попадает в атмосферу от мелкомасштабной золотодобычи, угольных электростанций, производителей цемента и других промышленных операций, переносится по всему миру.

Когда ртуть переносится по воздуху, она осаждается в почве и воде, где попадает в пищевую цепь. Рыба, загрязненная ртутью, представляет опасность для здоровья человека. То же самое можно сказать и о загрязненном ртутью рисе. Высокие уровни концентрации ртути влияют на размножение птиц и других диких животных и приводят к молчаливому числу погибших.

Несмотря на хорошо документированные знания об экологических рисках, отсутствие точной технологии измерения загрязнения воздуха ртутью препятствует усилиям по установлению глобальных стандартов для уменьшения угрозы.

Исследователи протестировали четыре системы отбора проб воздуха, которые используют новую технологию измерения, наряду с одним из старых устройств, в течение целого года в тепличном комплексе Университета Вэлли Роуд, входящем в состав экспериментальной станции.

В статье, опубликованной в этом месяце, исследователи сообщают, что новые системы, которые полагаются на нейлоновые или полиэфирсульфоновые мембраны для улавливания переносимой в воздух ртути, гораздо более точны, чем старые системы.

Одна из версий технологии, используемой в двух новых системах, которые были протестированы, была разработана командой во главе с Густином из Университета Невады, Рино; технология, используемая в двух других новых системах, была разработана в Университете штата Юта.

По данным «km.ru» в результате усилившихся техногенных выбросов в атмосферу и гидросферу ртуть из естественного компонента природной среды, участвующего во всех круговоротах, превратилась в весьма опасный компонент для здоровья человека и живого вещества. Ртуть применяют в металлургической, химической, электротехнической, электронной, целлюлозно-бумажной и фармацевтической промышленности, используют для производства взрывчатых веществ, люминесцентных ламп, лаков и красок. Промышленные стоки и атмосферные выбросы, горно-обогатительные фабрики при ртутных рудниках, теплоэнергетические установки, использующие минеральное топливо, являются главными источниками загрязнения биосферы этим токсичным компонентом. Известно, что каждый 2-й кг добытой ртути не доходит до потребителя, а улетучивается в атмосферу или теряется. На предприятиях, использующих ртуть в технологических целях (например, амальгамирование при добыче золота), ее потери достигают 100%.

Кроме того, ртуть входит в состав некоторых пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве для протравливания семян и защиты их от вредителей. Однако в настоящее время все актуальнее становится проблема ртутного загрязнения.