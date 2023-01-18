Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии

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18 января 2023, 17:06 Источник: www.emsc-csem.org

Фото: pixabay.com

Сильное землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Молуккском море в Индонезии утром 18 января 2023 года, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 46 км. Ближайший город — Тобело — столица одного из индонезийских островов — располагается в 151 км от эпицентра.

Молуккское море — межостровное море Тихого океана, окружённое Индонезийскими островами.

Землетрясение почувствовали на Филиппинах. Согласно информации филиппинских сейсмологов, землетрясение ощущалось в ряде регионов, расположенных к северо-западу от эпицентра. В некоторых районах зафиксированы толчки малой мощности - магнитудой от 1,0 до 2,0.

Предупреждения об угрозе цунами, а также информации о пострадавших не поступало.

Ранее утром было землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в северной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:06 мск в среду землетрясения находился в 231 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «уничтожающее», сообщает «interfax».