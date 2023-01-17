Необычное соединение свинца найдено в «Ночном дозоре» Рембрандта

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17 января 2023, 20:36

Ночной дозор, Рембрандт ван Рейн, 1642, Rijskmuseum Амстердам, ttps://phys.org

Международная группа ученых обнаружила редкое соединение свинца, названное свинцовым формиатом (неорганическое соединение, соль металла свинца и муравьиной кислоты) в шедевре Рембрандта «Ночной дозор».

Это открытие, является первым в истории научного изучения живописи и дает новое представление о технике 17-го века и истории сохранения картин, сообщает «phys.org».

Ночной дозор, написанный в 1642 году и сегодня выставленный в Рейксмузеуме Амстердама (Нидерланды), является одним из самых важных шедевров Рембрандта и признанным мировым произведением искусства.

В рамках операции «Ночной дозор» 2019 года, крупнейшего исследовательского проекта, когда-либо предпринятого для шедевра Рембрандта, международная исследовательская группа объединила усилия для изучения того, как материалы для живописи химически реагируют и утрачиваются или наоборот сохраняются во времени.

Рентгеновский сканирующий прибор, разработанный в Университете Антверпена (Бельгия), был нанесен непосредственно на картину, а крошечные фрагменты, взятые с картины, были изучены с помощью синхротронных микрорент-зондов, на Европейском синхротроне (Франция) и установке PETRA-III (Германия).

Эти два типа анализов выявили наличие неожиданного металлоорганического соединения: свинцовых формиатов.

«В картинах свинцовые формиаты были зарегистрированы только один раз в 2020 году, но в модельных картинах (макет, свежие краски). А там... мы не только обнаруживаем формиаты свинца, но и идентифицируем их в областях, где нет свинцового пигмента, белый, желтый. Мы думаем, что, вероятно, они быстро исчезают, поэтому они не были обнаружены в картинах старых мастеров до сих пор», — объясняет Виктор Гонсалес, исследователь CNRS.

Почему же тогда этот не исчез?

Это открытие является ключом к лучшему пониманию Рембрандта: «В операции «Ночной дозор» мы фокусируемся на технике живописи Рембрандта, состоянии картины и о том, как мы можем наилучшим образом сохранить ее для будущих поколений. Ведущий формиат дает нам ценные новые подсказки о возможном использовании масляной краски на основе свинца Рембрандтом и потенциальном влиянии масляных лаков от прошлых консервационных обработок, а также о сложной химии исторических масляных картин».

Каково происхождение этого соединения? Может ли он предоставить информацию о рецептах мастерской Рембрандта или пролить свет на химические механизмы, действующие в слоях старой краски? Чтобы ответить на эти вопросы, ученые изучили фрагменты, взятые из «Ночного дозора», и образцы моделей, подготовленные в лаборатории.

Они работали с гипотезой о том, что Рембрандт использовал органическую среду (льняное масло), содержащую растворенный оксид свинца (PbO litharge), для усиления его сиккативных свойств.

Пространственная организация соединений в микромасштабе и динамика их рецептуры позволили исследователям выдвинуть новые гипотезы о химических условиях их кристаллизации in situ в старых слоях краски.