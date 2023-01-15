Большое Соленое озеро в штате Юта находится на грани исчезновения

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15 января 2023, 14:19

Фото: соцсети

По словам ученых из США, Большое Соленое озеро в штате Юта, крупнейшее соленое озеро в Западном полушарии, может исчезнуть в течение следующих пяти лет, подвергая миллионы людей воздействию токсичной пыли, захваченной в высыхающем дне озера, сообщает «live science».

В срочном предупреждении, опубликованном в докладе от 4 января командой из 32 экологов и защитников природы, говорится, что озеро потеряло 73% своей воды и 60% площади поверхности с 1850 года и сталкивается с «беспрецедентной опасностью».

Без чрезвычайных мер по добавлению дополнительных 1,234 миллиарда литров воды в озеро в год или достаточного количества воды для заполнения почти 500 000 бассейнов олимпийского размера, оно может пройти точку невозврата к концу 2024 года.

Большое Соленое озеро обеспечивает среду обитания для около 10 миллионов перелетных птиц и приносит Юте примерно 2,5 миллиарда долларов в год в экономической активности, но, после высыхания рекордными темпами с 2020 года, в настоящее время находится на 5,8 метра ниже своего естественного среднего уровня, говорится в докладе.

Согласно докладу, ученые и защитники природы возлагают вину непосредственно на чрезмерное использование воды люцерновыми и сенокосными фермами региона, которые занимают 74% от многих триллионов галлонов от общего объема отведенной озерной воды для орошения своих обширных полей.

Для того чтобы спасти озеро, общее потребление воды должно быть быстро сокращено на 30-50%.

«Первый закон экологии – «все связано». Обрушение или восстановление Большого Соленого озера будет иметь региональные и даже полушарные последствия. Потеря его была бы глобальной трагедией», — сказал Ведущий автор доклада Бенджамин Эбботт, доцент кафедры растений и наук о дикой природе в Университете Бригама Янга. «Мы должны быстро сократить потребление воды или пострадать от последствий. Вы не можете вести переговоры с природой».

Помимо исчезновения воды, необходимой для ферм, домов, водохранилищ и извлечения критически важных минералов из рассола, таких как литий и магний, быстрое высыхание озера также будет представлять серьезную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

Дно озера содержит токсичную пыль, смешанную с опасными металлами и металлоидами, такими как сурьма, медь, цирконий и мышьяк, которые могут быть подняты и перенесены порывами ветра, чтобы повредить посевы; разлагать почву; таяние снега; и, при вдыхании, увеличивают риск таких заболеваний, как астма, бронхит, болезни сердца и рак. Пыль из Большого Соленого озера уже была зафиксирована в южной части штата Юта и Вайоминг, говорится в докладе.

Истощающаяся вода озера также подталкивает его соленость выше безопасных уровней для водорослей и соляных креветок, которые поддерживают его огромную пищевую сеть, подталкивая экосистему региона на грань полного краха.

«Озеро имеет жизненно важное значение для окружающей среды, экологии и экономики не только в штате Юта, но и для западной части Соединенных Штатов».