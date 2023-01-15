Центр сохранения ирбиса на Алтае будет заниматься развитием популяции разных видов животных

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15 января 2023, 13:55

Фото: pixabay.com

Центр сохранения биологического разнообразия, который планируют создать в Республике Алтай для сохранения снежного барса, в перспективе займется развитием популяции и других редких животных, сообщает ТАСС.

Строительство центра начнется в 2023 году. Он будет размещаться на территории комплекса «Карым» в Майминском районе республики, его площадь составит более 9 тыс. га. Проект будет продолжением татарстанского центра возрождения снежного барса.

Барсы остаются одними из самых малоизученных животных в мире. Порядка 90 особей снежного барса, обитают на территории России, из них около половины живут в высокогорьях Республики Алтай.

Развитие популяции манула, монгольского дзерена, алтайского горного барана, кабарги и сибирского горного козла поможет воссоздать естественную среду обитания, утраченную в Алтае.

Научная задача центра - мониторинг состояния животных, их искусственное разведение, разработка методов реабилитации раненых или ослабленных диких животных.