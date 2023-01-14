Уоллес Манхаймер: программа «чистых нулевых» выбросов уничтожит современную цивилизацию

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 января 2023, 13:02 Источник: https://www.naturalnews.com

Фото: pixabay.com

В недавно опубликованной статье доктор Уоллес Манхаймер, известный физик-ядерщик, раскритиковал план глобалистских левых по климатическим выбросам «Чистый ноль» как верный способ обратить вспять более чем столетние технические достижения и прогресс с точки зрения создания лучшего образа жизни для большинства людей, сообщает «natural news».

В аннотации статьи Манхаймер отмечает, что климат меняется и всегда менялся, но нет никакого «климатического кризиса» и очень мало влияния человека на эти процессы, если они вообще имеют место быть, на климатические изменения.

«Акцент на ложном климатическом кризисе становится трагедией для современной цивилизации, которая зависит от надежной, экономической и экологически жизнеспособной энергии. Ветряные мельницы, солнечные батареи и резервные батареи не имеют этих качеств. Эта ложь продвигается мощным лобби, которое Бьорн Ломборг назвал климатическим промышленным комплексом, состоящим из некоторых ученых, большинства средств массовой информации, промышленников и законодателей», - считает ученый.

«Им каким-то образом удалось убедить многих, что CO2 в атмосфере газ, необходимый для жизни на Земле, который мы выдыхаем с каждым вдохом, является экологическим ядом. Многочисленные научные теории и измерения показывают, что климатического кризиса не существует. Расчеты радиационного принуждения как скептиков, так и верующих показывают, что радиация углекислого газа составляет около 0,3% от падающей радиации, что намного меньше, чем другие воздействия на климат. За период человеческой цивилизации температура колебалась между несколькими теплыми и холодными периодами, причем многие из теплых периодов были теплее, чем сегодня. В геологические времена температура и уровень углекислого газа были повсюду без какой-либо корреляции между ними».

В статье он говорит, что чрезмерная зависимость от «зеленых» источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, является путем к разрушению и провалу, как мы уже начали видеть в Германии после того, как санкции отрезали путь российскому ископаемому топливу, заставив страну возобновить работу угольных и других электростанций.

«Эта новая инфраструктура не только потерпит неудачу, но и обойдется в триллионы, уничтожит большие части окружающей среды и будет совершенно ненужной», — предупреждает он, добавляя, что ставки на спасение современной жизни для всего человечества «огромны».

Манхаймер опубликовал более 150 научных работ. По его мнению, «конечно, нет никаких научных оснований» ожидать климатического кризиса от слишком большого количества углекислого газа в атмосфере в следующем столетии или около того. Он утверждает, что нет никаких причин, по которым цивилизация не может развиваться, используя как энергию ископаемого топлива, так и ядерную энергию. Манхаймер говорит, что усилия должны быть сосредоточены на постепенном переходе к большей ядерной энергии.