В пыльце возрастом 250 млн лет обнаружили соединения, которые действуют как солнцезащитный крем

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12 января 2023, 12:29

© Andrei Kamenev, Russian Look,, http://www.globallookpress.com

Смертельный импульс ультрафиолетового (УФ) излучения, возможно, сыграл роль в крупнейшем массовом вымирании на Земле, показывают окаменелые пыльцевые зерна.

Пыльца, которая датируется временем пермско-триасового массового вымирания, примерно 250 миллионов лет назад, произвела «солнцезащитные» соединения, которые защищали от вредного УФ-В излучения, показал анализ. В то время вымерло примерно 80% всех морских и наземных видов, сообщает «live science».

Команда международных ученых разработала новый метод использования лазерного луча для изучения крошечных зерен, размером с четверть ширины человеческого волоса, которые были найдены вкрапленными в камне, обнаруженного в южном Тибете.

Растения полагаются на фотосинтез для преобразования солнечного света в энергию, но им также нужен механизм для блокирования вредного УФ-В излучения.

«Вместо того, чтобы идти в аптеку, растения могут изменить свою химию и сделать свою собственную эквивалентную версию солнцезащитных соединений. Их химическая структура действует, рассеивая высокоэнергетические длины волн ультрафиолетового света (B) и не давая ему попасть в сохраненные ткани пыльцевых зерен», - объясняют ученые.

В этом случае всплеск радиации не «убил растения напрямую, а скорее замедлил их, уменьшив их способность к фотосинтезу, что привело к тому, что они со временем стали стерильными», — считает один из авторов исследования. «Затем вы сталкиваетесь с вымиранием, вызванным отсутствием полового размножения, а не УФ-B, мгновенно обжаривающим растения».

Эксперты давно предположили, что пермско-триасовое вымирание, классифицированное как одно из пяти основных событий вымирания на Земле, было ответом на «чрезвычайную палеоклиматическую ситуацию», вызванную извержением Сибирских траппов, крупным вулканическим событием на территории современной Сибири. Катастрофический инцидент заставил шлейфы разных газов, погребенные глубоко внутри земли, подняться в стратосферу, что привело к глобальному потеплению, которое «привело к коллапсу в озоновом слое Земли», по словам исследователей.

«И когда вы истончаете озоновый слой, именно тогда вы получаете больше УФ-B», — считает команда специалистов.

В своих исследованиях ученые также обнаружили связь между всплеском УФ-В излучения и тем, как оно изменило химию тканей растений, что привело к потере разнообразия насекомых.

Поскольку листья растений содержали меньше азота, они не были достаточно питательными для насекомых, которые их ели. Это может объяснить, почему популяции насекомых резко упали во время этого вымирания.

Часто насекомые выходят невредимыми во время массовых вымираний, но здесь это было не так.